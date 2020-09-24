السيسى يصدر قرارا جمهوريا بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 511 لسنة 2020 بإحالة السيد أحمد على رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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