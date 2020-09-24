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الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 8 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث  تتعلق بالموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط.

كما تشمل القرارات أيضا الموافقة علي الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

ونشرت قرارات  إحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش وقرارات أخرى بتعديل أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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