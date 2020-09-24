نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عمداء جدد بكليات التجارة والعلوم بجامعة حلوان في المقال التالي
حيث كان يشغل منصب وكيل الكلية، وعميد كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى سابقا بجامعة سيناء، ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الإدارة لضباط القوات المسلحة، ويشغل سيادته منصب ممثل ومستشار وزير التعليم العالى لدى جامعة مصر الدولية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين فى إدارة الأعمال الدورة الحالية بالمجلس الاعلى للجامعات المصرية.
كما قرر رئيس جامعة حلوان، تعيين الأستاذ الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميدًا لكلية العلوم. جاء ذلك بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٤٩٤ لعام ٢٠٢٠ ولمدة ثلاث سنوات، حيث يشغل وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل رئيس قسم الرياضيات بالكلية سابقا، وحصل على جائزة أحسن باحث بجامعة حلوان عام 2003، وجائزة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى الرياضيات التطبيقية 2004.
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