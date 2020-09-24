وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، اليوم، أن الندوة تقام تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية فى الحفاظ على الأوطان"، ويشارك فيها كل من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وهشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الثلاثاء.. الأوقاف تشارك فى ندوة عن تجديد الخطاب الدينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.