وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الرباعى بشأن القضية الفلسطينية بعمان

شارك وزير الخارجية ‫سامح شكرى، صباح اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية ‫الأردن وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام، ‏ويناقش الاجتماع آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمًا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

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