نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب في المقال التالي
وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".
كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».
وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:
الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك: من هنا
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر: من هنا
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