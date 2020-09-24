انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وزارة الصحة || امتناع ارتداء الكمامة بالمدارس لـ 3 فئات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ذكرت وزارة الصحة المصرية مع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 المقرر له يوم 17 أكتوبر 2020 المقبل بأنه يمتنع ارتداء الكمامة بالمدارس لـ 3 فئات من طلبة المدارس، حيث يمتنع ارتداء الكمامة لطلاب المرحلة الابتدائية، من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وسيكون ارتدائها للمرحلة الإعدادية، ويمتنع عن الطلبة الذين لديهم مشاكل في التنفس، وأيضاً للطالب الذي يحتاج مساعدة في غزالة الكمامة ولا يستطيع القيام بذلك بمفرده.

ارتداء الكمامة بالمدارس

وضعت وزارة الصحة تطبيق صحة لمتابعة الأخبار والمستجدات لجائحة كوفيد-19 الذي انتشر في العالم، وفي سياق الترتيبات التي تتم، فقد حددت وزارة التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي المقبل يوم 17-10-2020 موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والقومية، تم اعتماد المواعيد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة الوزارة بعدم التأجيل عن هذا الموعد، في ظل التعايش مع وباء كورونا المستجد، وضرورة ارتداء الكمامة بالمدارس للحفاظ على سلامة الجسد من انتشار الوباء.

ارتداء الكمامة بالمدارس

لابد من ارتداء الكمامة بالمدارس والتعايش مع هذه الجائحة للحد من انتشارها، ولكن هناك ثلاث فئات أوضحتهم وزارة الصحة المصرية وهم:

طلبة المرحلة الابتدائية من التعليم

الطلاب الذين يعانون صعوبة في التنفس

من يحتاج لمساعدة في ارتداء الكمامة

تعليمات وزارة الصحة لـ طلبة المدارس

وضعت وزارة الصحة المصرية لـلمدارس تعليمات واشتراطات للحفاظ على السلامة العامة وهي:

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التباعد الجسدي بين الطلبة لما يصل إلى مترين، ولا تقل عن متر.

ضرورة التهوية الجيدة للفصول والقاعات.

ارتداء الطلاب بالمدارس للكمامة الطبية أو القماش.

خطة الحد من انتشار كورونا بالمدارس

وضعت وزارة التربية والتعليم وبإشراف من منظمة الصحة العالمية، وكذلك منظمة اليونسيف خطة لإدارة الأزمات بشكل دائم من خلال غرفة للاستجابة السريعة لما يطرا من تغييرات يحتاج لتدخل سريع، كما وضع تنسيقاً كاملاً بين جميع الوزارات المعنية من أجل تطبيق خطة بالمدارس تعمل على مجابهة كورونا المستجد.

قواعد الوقاية من الأمراض المعدية

ذكر الطب الوقائي قواعد للوقاية من انتشار الأمراض المعدية وهي: