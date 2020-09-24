عاجل.. الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة "مينسك" بتاريخ 20 أكتوبر 2010.







كما أصدر الرئيس، القرار رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للسكك الحديدية" وبنك الاستثمار الأوروبى، حول الدراسات التكميلية لتحديث خط سكك "حديد طنطا – المنصورة – دمياط"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 5 فبراير 2020.

وأصدر أيضا القرار رقم 511 لسنة 2020 بإحالة أحمد على أحمد رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها 7 سنوات و7 أشهر إلى مدة خدمته المحسوبة فى التأمين والمعاش. ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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