رئيس ميناء دمياط يبحث أوجه التعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهرى

بحث وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مع إمرى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهرى، اليوم الخميس، تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة فى نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط.





وذكرت هيئة ميناء دمياط فى بيان لها اليوم أن اللقاء استعرض التطوير المستمر الذى تقوم به الشركة لوحداتها النهرية وكذلك التنافسية فى تسعير خدمة النقل مما كان له بالغ الأثر فى النجاح التى حققته فى جذبها العديد من العملاء . وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيل بتوافر البنية الأساسية للنقل النهرى بميناء دمياط ، مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط، مشيدا بنجاح هيئة ميناء دمياط فى التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل، متمنيا استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة. وأوضح أن الشركة على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتشجيع جميع الشركات المتعاملة مع ميناء دمياط على زيادة استخدامها للنقل النهرى عبر الميناء.

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