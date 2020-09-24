سامح شكرى: المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية تطور مهم لتحقيق السلام

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بالأردن، بعد اجتماع رباعى لبحث عملية السلام فى المنطقة، أنه لا بد من تلبية حقوق الشعب الفلسطينى عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أكد أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، أن حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.