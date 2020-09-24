صندوق التنمية المحلية: قروض لـ 401 مشروع للمرأة المعيلة فى 16 محافظة

قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية وافق على منح 401 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة قروضا بنسبة 69.7% من إجمالى 575 مشروعا، باستثمارات بلغت 6.2 مليون جنيه فى 18 محافظة، منذ بداية العام المالى الحالى.





ووجه شعراوى القائمين بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها بالمحافظات، وموقف تسديد القروض والاجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، مشيرا الى انه تم زيارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح والقليوبية، خلال الفترة الماضية، ويجرى خلال الاسبوع الحالى زيارة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن صندوق التنمية المحلية، والذى يعد أحد آليات دعم التنمية الاقتصادية بالقرى يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل، والتى تحتاجها القرى مما يساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة، خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.

وأضاف، أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء فى سداد أقساط المشروع تعادل دورة انتاج كاملة وتختلف حسب طبيعة كل مشروع، موضحا أن الوزارة تساعد المتحررين من الأمية بمنحهم قروضاً ضمن مشروع "قرية مصرية بلا أمية"، كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض آخر، للتوسع فى المشروع لإضافة طاقة إنتاجية جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنويا.