القوى العاملة: تعيين 113 شابًا.. وتسوية 32 شكوى وديًا بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 113 شابًا، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 406 شباب.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيصا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 197 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تلقت المديرية 88 شكوى عمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 27 شكوى منها وتسوية 32 شكوى وديا، و29 شكوى ما زالت تحت البحث.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.