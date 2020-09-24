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محمد سعفان: تعيين 113 شابا.. وتسوية 32 شكوى وديا بجنوب سيناء

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محمد صابر 2020-09-24 11:56 0 تبليغ

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 113 شاباً منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، خلال شهر يوليو الماضى والذين بلغ عددهم خلال الشهر 406 شباب.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، حيث قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص لاجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 197 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات ، كما تم تلقى 88 شكوى عمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 27 شكوى منهم، وتم تسوية 32 شكوى وديا، و29 شكوى ما زالت تحت البحث.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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