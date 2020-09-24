الرئيس السيسى يفوز بجائزة ” باباكار ندياى ” لبناء الطرق وتحسين نوعية...

أعلن منتدى بناة الطريق الأفريقي Africa road builders، عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة "باباكار نديان الرفيعة لبناء الطرق لعام 2020، وذلك لقيادته الشخصية في تطوير وبناء المشاريع في جمهورية مصر العربية إضافة إلى البنية التحتية الأخرى الخاصة بالتنقل.

منتدى بناة الطريق الأفريقي Africa road builders هو منتدى لكبرى العاملين في قطاعات الطرق والنقل والتنقل في إفريقيا، ويعقد سنويا منذ عام 2016، والجوائز مستوحاة من باباكار ندياي الذي تولى رئاسة بنك التنمية الإفريقي من عام 1985 وحتى 1995ويشهد المؤتمر الختامي لبناة الطرق الأفريقي الذي ينظم كل عام على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تقديم الجوائز السنوية.