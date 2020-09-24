موبايل أبلكيشن لمساعدة الفلاح.. 6 خدمات تكنولوجية لتطوير الزراعة

رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، كل تلك المفاهيم الكبيرة تعنى ببساطة خدمة القطاع الزراعى وتطويره بما يتواكب مع العصر الحديث وخطة الحكومة.

ونرصد فى هذا التقرير أهم ملامح رقمنة القطاع الزراعى والتعاون بين وزارتى الزراعة والاتصالات فى هذا الشأن وأهم الخدمات وهى:



1- منظومة كارت الفلاح الذكى، والذى يحل محل الحيازة الورقية ويقدم خدمات متعددة.

2- تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة لتعكس الجهود التى تقوم بها والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

3- التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج ميكنة، بالإضافة إلى التعداد الزراعي، والذي كان يتم بشكل يدوي كل عشر سنوات.



4- تطوير الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول (موبايل أبلكيشن) لمساعدة الفلاحين في المعاملات الزراعية ومكافحة الآفات والحشرات، وأيضا مواعيد الزراعة والري والحصاد.

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5- استخدام الذكاء الاصطناعي في الحصر الإلكتروني الدقيق للأنشطة الزراعية والحيوانية، الأمر الذي يسهم توفير المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب.

6- الحصر الزراعى باستخدام البصمة الطيفية، وكذلك لمساعدة المزارعين فى مجالات عملية التنبؤ بالطقس وزيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الرى.

وأكد زير الزراعة ضرورة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مدة زمنية قصيرة، مشيدا بما يتحقق حاليا في كارت الفلاح الذكى.

فيما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية من أجل تطوير منظومة العمل وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أهمية وحيوية قطاع الزراعة في مصر ودوره الرئيسي في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارتين لتحديث قطاع الزراعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتلبية جميع متطلبات وزارة الزراعة من الميكنة؛ مؤكدا أن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارتين من أجل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير قطاع الزراعة، حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبى بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات، لافتا إلى التعاون بين الوزارتين في مجال بناء قدرات العاملين في وزارة الزراعة.