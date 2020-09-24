نائب السفير الصيني بالقاهرة: إنتاج مليار جرعة سنويا من عقار لمكافحة كورونا والأولوية لأفريقيا

قال نائب السفير الصيني بالقاهرة، شياو جن تشانج، إن الصين في طريقها لإنتاج مليار جرعة سنويا من عقار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد أن تمت التجارب السريرية في كثير من دول العالم.

وأكد نائب السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة عقده صباح اليوم، الخميس، أن العقار الصيني لعلاج فيروس كورونا أثبت كفاءة وفعالية وتم إنتاج 300 مليون جرعة ومتوقع إنتاج مليار جرعة كل عام، لافتا إلى أن حكومة الصين وضعت خطة فريدة للجمع بين الطب الصينى التقليدى والطب الغربى بعد اكتشاف الأدوية والوصفات الطبية الفعالة لعلاج المرضى.

وشدد على أن الوباء لا يعرف حدودا والفيروس هو العدو المشترك للبشرية وترغب الصين بمشاركة تجاربها وطرق العلاج الفعالة مع العالم، موضحا كثيرا من التجارب السريرية للعقار قد بدأت بالفعل، في دول كالإمارات والبرازيل والمغرب وباكستان وغيرها من الدول والنتائج فاقت المتوقع وتمت تجربة 300 ألف جرعة، وانتهت جميعها بنجاح.

وأضاف نائب السفير أن الدول الأفريقية ستكون المستفيد الأول والأكبر من إنتاج الصين للعقار، لافتا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تعاونا كبيرا بين مصر والصين، وفي يوم 13 سبتمبر تم الاتفاق مع شركة أدوية مصرية لإنتاج العقار في مصر من خلال تحالف بين الحكومة المصرية ومركز أبو ظبي للذكاء الاصطناعي، حيث سيعمل فريق صيني تقني مع الشركة المصرية لجعل هذا العقار متاحا للجميع في مصر وبشكل كبير.