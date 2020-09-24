إنفوجراف .. خدمات حكومية إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك الخدمات.

وكان من أبرز تلك الخدمات، خدمة استخراج بطاقات التموين وما يتعلق بها، واستخراج وثائق الأحوال المدنية، وتجديد رخص تسيير المركبات الملاكى، حيث يمكن للمواطن استخراج الوثيقة المطلوبة عبر بوابة مصر الرقمية.

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