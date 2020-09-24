سفير الصين بالقاهرة يشيد بكلمة السيسى فى الأمم المتحدة

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن بلاده على استعداد لمواصلة التنسيق والتعاون مع مصر فى الشؤون الدولية من أجل حماية المصالح الشرعية للدول النامية على الصعيدين الدولى والإقليمى.





وأضاف السفير فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، أن الرئيس الصينى أكد فى كلمته بالأمم المتحدة أن جميع شعوب العالم تعيش فى كوكب واحد، لذا يجب علينا تعزيز بناء مستقبل المجتمع المشترك على رغم اختلاف الجنسيات. وأشاد ليتشيانج بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى أكد خلالها أهمية الدور المحورى للأمم المتحدة فى الشؤون الدولية، وأيضا ضرورة التضامن والتعاون فى مواجهة الأزمات العالمية.

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