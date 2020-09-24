عربيتك.. عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات

وقال صابر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "عربيتك" على الراديو 9090، إن طمس اللوحات المعدنية سلوك فردى من قبل سائقى السيارات، مشيرا إلى أن ذلك له تأثير على الجانب النفسى والمعنوى لباقى المواطنين.

وتابع صابر، أنه فى حالة طمس اللوحة بدون تعمد، تكون العقوبة سحب الرخصة وإعادة فحص السيارة، وفى حالة الطمس الكلى يتم تغيير اللوحة واستبدالها، أما فى حالة الطمس العمد للوحة بإزالة الأحرف تصل العقوبة إلى التحفظ على السيارة وتحريز اللوحات المعدنية، ويتم توجيه تهمة التزوير إلى السائق، مع عرض المالك على النيابة العامة.

أما عن عقوبة الأضواء الشديدة والمبهرة على اللوحات لعدم رصدها، قال صابر إن العقوبة هى سحب رخص السيارة وإعادة الفحص مع إزالة أى إضافات تم وضعها على اللوحة.

وعن التصرف الصحيح فى حال رصد سيارة طمست اللوحات، أوضح صابر أن وزارة الداخلية تشن عدة حملات على الطرق لرصد مثل تلك المخالفات، موضحا أن الوزارة خصصت رقم طوارئ وإغاثة للإبلاغ عن هذه السيارات، وهو 01221110000.

وأشار صابر إلى أن الخط الساخن داخل محافظة القاهرة هو 136، أما الجيزة 01076766161 للإبلاغ عن أى مخالفة وسيتم التحرك فورا لرصد الحالة.