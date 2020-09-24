اللواء محمود شعراوى : قروض لـ 401مشروعاً للمرأة المعيلة فى 16 محافظة...

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة المعيلة خاصة بالقري والمحافظات الأكثر احتياجاً والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لهن وإقامة المشروعات المدرة للدخل.

أعلن اللواء محمود شعراوى ان صندوق التنمية المحلية وافق على اقراض 401 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69,7% من إجمالى 575 مشروعاً اقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6,2 مليون جنيه فى 18 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها بالمحافظات وموقف تسديد القروض والاجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة مشيراً الى انه تم زيارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ ومطروح والقليوبية خلال الفترة الماضية ويجرى خلال الاسبوع الحالى زيارة لمحافظة الاسماعيلية.

وأشار اللواء شعراوى الى أن صندوق التنمية المحلية والذى يعد أحد آليات دعم التنمية الاقتصادية بالقري يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القري مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقري وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل ، كما يساهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء في سداد أقساط المشروع تعادل دورة انتاج كاملة وتختلف حسب طبيعة كل مشروع موضحاً أن الوزارة تساعد المتحررين من الأمية بمنحهم قروضاً ضمن مشروع ( قرية مصرية بلا أمية) كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض أخر للتوسع في المشروع لإضافة طاقة انتاجية جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنوياً.