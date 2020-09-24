"العربى الحديث": إرهاب الإخوان كبد الاقتصاد المصرى خسائر 100 مليار جنيه

دائما ما تغمرها السعادة عندما تشاهد صور الخراب والتدمير وسقوط الدول وانهيارها، هذه جماعة الإخوان الإرهابية التي تتشفى دائما في ضرب الاقتصاد المصرى وجرها الدولة إلى الوراء.

موقع العربى الحديث، رصد عبر فيديوجراف، الخسائر التي كبدتها جماعة الإخوان الإرهابية حيال الاقتصاد المصرى، والتي بلغت 100 مليار جنيه، بجانب انتهاجها سياسة تضخيم المشكلات لافتعال أزمات كبرى تهدف إلى تقليب الرأي العام.

وتعمد إعلام الإخوان دائما التشكيك في الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، من خلال منابره الإعلامية الإرهابية التي قامت باستغلال الأزمات الداخلية والتشكيك في مقدرات الدولة من خلال الاستعانة بلقطات قديمة لمظاهرات ضخمة، إضافة إلى تشويه صور الرموز المصرية وإثارة قضايا حقوق الرأي لإظهار مصر دولة قمعية من خلال رموز إخوانية.

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فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، فذكر "العربى الحديث"، أنها بلغت نحو 222 عملية إرهابية خلال عام 2014، في حين ارتفعت إلى 595 عام 2015، ووصلت إلى 199 عملية في عام 2016، لتصل إلى 50 عملية عام 2017 و8 عمليات في 2018، لتتراجع العمليات خلال عام 2019 إلى عمليتين فقط.

ورغم الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية تجاه الوطن، لا يزال ينتبه الشعب المصرى لأكاذيب الإخوان وشائعاتها ويرفع شعار القوات المسلحة "يد تبنى ويد تحمل السلاح".