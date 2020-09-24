السيسى يصدق على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس. ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

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