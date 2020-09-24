«كلهم عبيد مال» .. #هنفضح_الإخوان يتصدر تويتر

كشف آلاف المستخدمين بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، كذب وتدليس جماعة الإخوان الإرهابية، فى هاشتاج "هنفضح الإخوان" الذى تصدر قائمة الأكثر تدوينا على موقع التغريدات الصغيرة.





وقالت حنان الزينى: "خليكم كده تكذبوا وتزيفوا وأخرتها انتوا مش غيركم اللى هيشوف تبعات ده عليكم، لأن ربنا مبيسبش". وكتب أحد مستخدمى "تويتر": "كلكم عبيد المال، وخوفكم من الجيش والشرطة خلاكم تفتروا عليهم وتنتقموا بالغل يا كلاب".



وعن خيانة الجماعات الإرهابية للوطن والعروبة والإسلام، كتب أحد المستخدمين: "التمويل لهدم وخراب الدول الإسلامية والعربية غايتهم". أشار النشطاء أيضا إلى تناقض الإخوان "ولما مابقاش يوم 20 (20 سبتمبر) له لازمة طلعوا 25 (25 سبتمبر) ولما يخلص نبدل عادى، ده طبيعى لأنكم مالكوش كلمة".

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