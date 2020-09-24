فيديو .. تسريب جديد للهارب أيمن نور : فشلنا فى حشد المتظاهرين

تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها تشويه إنجازات الدولة المصرية والتشكيك فيها دوما، فالكذب والخداع والتخريب منهج حياتهم، ولكن كل محاولاتهم نتيجتها الفشل بفضل وعى المصريين.





وفى سقطة جديدة للجماعة الإرهابية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادى من جماعة الإخوان الإرهابية، تحدث فيه عن فشل الجماعة فى حشد المواطنين المصريين للنزول فى مظاهرات وحراك ضد الحكومة المصرية، فى دعوات التظاهر التى دعى إلها المقاول المصرى محمد على المقيم بالخارج.

وجاء نص المكالمة على النحو التالى:

أيمن نور: عايز أقولك إن فى لبنان الحالة عظيمة جدًا، لكن الحقيقة هى نكسة أو هى هزيمة.

القيادى الإخوانى: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد على والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة فى يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللى حصل.

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أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر إننا فى حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادى الإخوانى مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ما قصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللى كان مخلينا نكمل لحد دلوقتى، بس أنا مش عارف بعد اللى عمله محمد على إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتى، أنا خايف بكره الصبح إن باقى الناس اللى بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتى ولا هنسحب من الحراك، يعنى احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت فى المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة.

ودعا المقاول المصرى الهارب محمد على خلال الأسبوع الماضى إلى خروج، ضد القيادة السياسية والحكومة لكنه فشل ولم يخرج أحد من المصريين ضد رئيسهم ولا حكومتهم، وذلك لثقتهم الكبيرة فى سياسة وحكمة القيادة السياسية التى تأتى مصلحة المواطن على رأس أولوياتها.