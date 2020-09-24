فيديو .. الإعلامى أيمن عدلى يستضيف حلمى النمنم قريبا

ويتحدث الوزير السابق، عن أحداث 25 يناير وتأثيرها على الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى عنف الجماعات الإرهابية، كما يتطرق إلى بناة الدولة الحديثة بداية من محمد على وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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