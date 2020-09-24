صور.. محافـظ المنوفية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد محمد القاضى

تقدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، الجنازة العسكرية للرائد الشهيد محمد عفت القاضى الضابط بقطاع مصلحة السجون، الذى استشهد خلال تصديه لمحاولة هروب متهمين إرهابيين صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة أمس.





حضر الجنازة والد الشهيد اللواء عفت عبده القاضى بالمعاش وعمه اللواء عادل عبده القاضى مساعد مدير أمن البحيرة، ورئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، ووكيل وزارة الزراعة ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية والدينية بالمحافظة. وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة على الشهيد أمام مسجد الصعيدى بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان، ثم تقدم جموع المشيعين لتوديع الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير لمقابر الأسرة ، كما قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضى نحو بناء وطننا. يذكر أن الرائد الشهيد محمد عفت القاضى ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة خريج كلية الشرطة دفعة 2007 ويبلغ من العمر 34 عاماً متزوج ولديه طفلتين وله أخ وحيد حاصل على ماجستير حقوق ويشهد أهالى المدينة بسمعته الطيبة وكرم أخلاق وتفانيه فى العمل.

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