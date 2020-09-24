عاجل .. رئيس الوزراء : اشتراطات جديدة للبناء بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، بمجلس الوزراء، أنه بعد تلك الفترة سيمكن للمواطن أن يستفيد من الاشتراطات، موضحا أن الدولة لن تهدم أى عقار به سكان، وأن الدولة تعمل على تقنين عملية البناء والتنمية فى مصر.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيكون لكل عقار فى مصر رقم قومى، وقبل نهاية 2021 سيتم تنظيم عملية بيع وشراء العقارات فى مصر، منعا للنصب على المواطنين.
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