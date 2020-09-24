نص البيان المشترك الصادر لاجتماع عمان حول السلام فى الشرق الأوسط

حضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام، وأصدر الوزراء فى ختام الاجتماع البيان المشترك التالى:

1.نؤكد التزامنا دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامليلبى الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها ، بما فيها مبادرة السلام العربية.

2.نؤكد أن حل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، الذى يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل التحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمى.

3.نؤكد اتفاقنا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولى يقوض حل الدولتين.

وفى هذا الصدد، ندعو طرفى الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.

4.بالإشارة للبيان المشترك الصادر عن اجتماعنا بتاريخ 2020/7/7، نأخذ علما بتجميد ضم أراض فلسطينية فى أعقاب الإعلان عن قرار تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ونؤكد أن الضم يجب أن يوقف بشكل دائم.

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5.نؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الأماكن المقدسة فى القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.

6.نشدد على أن حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل، ونؤكد على أهمية أن تسهم إتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتين اللتين وقعتا أخيرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم.

7.نعيد التأكيد على الدور الجوهرى لوكالة الأمم المتحدة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالى والسياسى الذى تحتاجه للمضى فى تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

8.نؤكد أن إنهاء الجمود فى مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة بين على أساس القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها بشكل مباشر بين طرفى الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما فى ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.

وندعو جميع الأطراف إلى التزام الاتفاقيات السابقة وبدء محادثات جادة على أساسها.

إن جائحة فيروس كورونا المستجد تظهر أن الحاجة للسلام والتعاون أكثر إلحاحا الآن من أى وقت مضى، وسنستمربالعمل معا ومع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف هذه المفاوضات، وستواصل جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية انخراطهم الفاعل ومساعيهم الحميدة لتهيئة الظروف المواتية وجهودهم المستهدفة إيجاد الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة وتحقيق التقدم المطلوب نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذى تستحقه شعوب المنطقة.