عاجل .. مدبولى : تنظيم حركة بيع وشراء العقارات والأراضى برقم قومى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدم هدم الدولة لأى عقار مشغول بسكان، موضحا أن الحكومة تستهدف تقنين المبانى وإزالة المخالفات، وممارسة التخطيط العمرانى المنظم.





ودعا "مدبولى"، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، المواطنين إلى التقدم إلى التصالح، وعدم التراخى تجنبا للزحام أمام الأحياء ومراكزها المختلفة. وأشار إلى تنظيم حركة بيع وشراء العقارات والأراضى فى مصر بالفترة المقبلة، بوضع رقم قومى لكل عقار، لكى يطمئن المواطنين لحالة العقار التى يتم بيعها أو شرائها.

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