مدبولى يصدر قرارا بتجديد تعيين نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي نائباً للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام اعتباراً من ٣ سبتمبر الجاري.
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