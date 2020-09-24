مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بعد قليل بتصريحات تليفزيونية ، عن أخر مستجدات الشأن المحلى

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد إلى أنه بمجرد ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حالياً نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفاً أنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.

وقدم الدكتور محمد هانئ، خلال الاجتماع عرضاً، أشار فيه إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021، بلغ أكثر من 525 مليون جنيه، منها 515 اعتماد حكومى، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة 12%.