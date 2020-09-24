رئيس الوزراء يعلن مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المواطنين يقبلون على التقدم للتصالح في مخالفات البناء ، معلنا أنه سيتم مد مدة تلقى الطلبات لمدة شهر أخر لتكون لنهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.