رئيس الوزراء: 2 مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية استعرض تقرير بموقف التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للمصريين الذين تقدموا بالتصالح بمخالفات البناء. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه حتى الآن تقدم 2 مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن. Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق.

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