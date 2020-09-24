"هنفضح الإخوان" و"السيسى يهزم التنظيم الدولى" يتصدران تريندات تويتر (صور)

احتل هاشتاجى "هنفضح الإخوان"، و"السيسى يهزم التنظيم الدولى"، قائمة تريند تويتر فى مصر، بآلاف التغريدات والتدوينات قبل قليل.

وتفاعل الكثير من المواطنين مع الهاشتاجين على تويتر، ردا على دعوات الإخوان الخبيثة للتظاهر، حيث سخر أحدهم من دعوات المقاول الهارب للتظاهر غدا قائلا: "نازلين جنينة الحيوانات نشوف القرد وكده".

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ورد مواطن على دعوات الإخوان قائلا: " السيسي أسد مصري زعيم والجيش سيف بتار ما يلين.. والإخوان من أبوهم مجرمين بلا وطن ولا دنيا ودين.. ومصر العروبة والشعب الأمين ومصر الأمان في كل حين".