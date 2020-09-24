الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة.. فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الاسكندرية 29 24

وادى النطرون 31 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 31 24

راس سدر 33 26

نخل 32 20

نويبع 35 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 34 24

بنى سويف 34 24

المنيا 35 24

اسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الاقصر 38 27

اسوان 39 29

ادفو 40 29

ابوسمبل 39 28

الوادى الجديد 39 26

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شلاتين 38 26

ابورماد 36 27

حلايب 34 27

راس حدربه 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة 42 27

الرياض 40 25

المنامة 39 31

أبوظبى 40 28

الدوحة 39 30

الكويت 44 27

دمشق 33 14

بيروت 30 26

عمان 30 17

القدس 27 19

غزة 30 24

بغداد 40 23

مسقط 36 28

صنعاء 27 11

الخرطوم 38 28

طرابلس 37 24

تونس 31 18

الجزائر 27 17

الرباط 26 14

أنقرة 26 12

اسطنبول 28 19

اسلام اباد 37 22

نيودلهى 37 26

جاكرتا 34 24

بكين 24 14

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 20

أثينا 30 20

روما 25 10

باريس 13 07

مدريد 20 08

برلين 17 08

لندن 14 07

مونتريال 20 14

موسكو 22 11

نيويورك 27 18

واشنطن 26 16