صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لمستحقي العلاوات الخمس.. الأسبوع القادم

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر، سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقرب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.



وقال رئيس هيئة التامين الاجتماعي إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، فيقومون بالصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.



وأوضح عوض أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.



يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.