انطلاق معرض "الأهرام - عقارى" أول أكتوبر المقبل وسط إجراءات احترازية

ينطلق معرض "الأهرام - عقارى" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من ١ : ٤ أكتوبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات العقارية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويفتتحه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء احمد زكى عابدين رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ولفيف من كبار المطورين العقاريين وقادة القطاع والمنظمات العقارية

وأعلنت وكالة الأهرام للاعلان الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها بالتعاون مع هيئة المعارض خلال فعاليات المعرض للحفاظ علي سلامة العارضين والزوار ومواجهة فيروس كورونا

وقال هشام لطفى المشرف العام على الإعلانات بمؤسسةالأهرام ان الاجراءات الاحترازية تشمل أولا بالنسبة لنظام تسجيل الزوار فإنه سيتم تسجيل بيانات الزائرين للمعرض عن طريق موقع خاص يتم خلاله تسجيل البيانات عبر التليفون المحمول كذلك فإن إجراءات الدخول والخروج تتضمن تحديد نقاط مختلفة للدخول والخروج تجنبا لحدوث تزاحم عند البوابات كما سيتم وضع ملصقات وإشارات إرشاديه علي الأرض لتوضيح المسافات البينية سواء للزائرين أو للعارضين وكذلك توفير عيادة داخل المعرض لاستقبال حالات الطوارئ

وأضاف ايهاب الشرقاوى مدير إدارة المعارض بوكالة الأهرام للاعلان أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها فى المعرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد توفير منطقة عزل وتعقيم قبل مناطق الدخول لانتظار الزوار وإجراء عملية التعقيم حتى لا يحدث تزاحم عند الدخول كما سيتم توفير مكتب استعلامات للإجابة علي أية استفسارات وكذلك توزيع كمامات ومطهرات للزوار وتحديد وقت مستقطع في منتصف اليوم لإعادة تعقيم القاعات مرة أخري لمدة ساعه كاملة بدءا من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة مساءا وايضا توفير بوابة مزوده بجهاز عداد للزوار عند الدخول والخروج لمعرفة العدد الفعلي داخل القاعات وذلك التزاما بتطبيق نسبة ال ٥٠% التي كان قد أقرها مجلس الوزراء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.