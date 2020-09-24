بقيت بلبس تيشيرتات مقفولة.. شاهد.. منة عبد العزيز قبل الحكم النهائي في قضيتها

في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها، ظهرت منة عبد العزيز، المعروفة بفتاة التيك توك، عبر حساب جديد بملابس محتشمة.



وقالت منة، عبد العزيز في فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، إنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

وأضافت منة في الفيديو: "وحشتوني عاملين إيه، آخر حكم في قضيتي يوم 30-9"، وهو الحكم النهائي"، مشيرة إلى أنها أصبحت فتاة أخرى بفضل برنامج التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت "منة" في الفيديو المطول الذي نشرته عن تغير شخصيتها: "بقيت بلبس تي - شيرتات مقفولة مش زي قبل كده، أنا اتعملي برنامج نفسي تأهيلي في وزارة التضامن، عشان دماغي ترتاح، وأعرف أتعامل صح مع الناس عشان منة تبقى كويسة".