مسئول حياة كريمة: 80 % نسبة محافظات الصعيد من قرى المبادرة.. فيديو

كشف الدكتور ولاء جاء الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،عن نصيب قرى محافظات الصعيد 73 % من 1000 قرية المستهدفة في المبادرة حياة كريمة والتى ستنتهى فى العام المالى 2023-2024 ،موضحا انها تتركز في وسط وجنوب الصعيد و6 % في المحافظات الحدودية .

واضاف خلال حواره لـ "دوت الخليج"، أن نسبة محافظات الصعيد في المرحلة الاولى للمبادرة تتمثل في اكثر من 80 % من عدد القرى حوالى 121 قرية.

واوضح ان مبادرة حياة كريمة هى مبادرة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة في القرى الاكثر احتياجا او القرى المصنفة انها اكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 % ،وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.

المعيار الذى تم اختيار القرى عليه هو معدل الفقر في هذة القرة سواء فقر خدمات او فقر مادى وتدنى مستوى المعيشة وقدرتهم على الانفاق محدودة ،اما احداث نقلة يستلزم العمل على 3 مستويات، المستوى الاول خدمات البنية الاساسية وخدمات البنية التحتية التى تستفيد منها القرية ككل مثل خدمات مياة الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والطرق والانارة والخدمات العامة ،وهذة القرى كانت تعانى من نقص هذة الخدمات او من تدنى مستواها ،وتم توجية جهود الدولة باجهزتها المختلفة للعمل على توفير هذة الخدمات من خلال الخطة الاستثمارية للدولة.

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اما المستوى الثانى للمبادرة فيستهدف رفع مستوى المعيشة لهذة الفئة من السكان ،وتشمل توفير سكن كريم لهولاء المواطنين وستم مساعدة هذة الاسر على رفع كفاءة المنازل او احلالها وتجديدها ،او هدمها واعادة بنائها في كثيرة من الحالات او توصيل الخدمات للمنزل او تركيب سقف لهذة المنازل.

بالاضافة الى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهولاء الاسر داخل هذة القرى ويتم توفير العلاج لهؤلاء الفئة بالاضافة الى توفير قوافل طبية لعلاج هذة الاسر.

اما المستوى الثالث فيهتم بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ويتم ضخ اموال في صورة قروض ميسرة تساعد الاسر و الراغبة في عمل مشاريع انتاجية لكى يبدءوا هذة المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من شركات التمويل متناهية الصغر التى تعمل في اطار المسئولية المجتمعية في هذة القرى .