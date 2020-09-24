رئيس الوزراء: رد كافة الأعباء المالية كاملة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر 2020

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنني ادعو جموع المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء من اي نوع بعدم التاخير وخاصة بعد مد فترة التصالح حتي لا يحدث تكدسات مرة ثانية وحتي نستطيع استيعاب طلبات اخري.
ولفت إلى أن الدولة لن تهدم اي عقارات بها مواطنين وهدفنا هو تقنين الوضع المخالف.
وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي انه سيكون هناك اشتراطات للبناء وخاصة في الريف لافتا وجود اشترطات عامة للبناء لكل القري المصريه والتوسع راسي حتي نضع حد للبناء مشيرا ان لكل عقار في مصر رقم قومي وقبل نهاية ٢٠٢١ سيكون تم الانتهاء من هذه المنظومة ونستطيع التحكم فى تدوال العقارات بسهوله بدون الوقوع في اي اخطاء غير قانونيه بهذا يستطيع التدوال الرسمي للعقارات.
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس اليوم وجهبدعمم الصناعات ورد كامل المتاخرات كدولة في اطار نموذج من خلال وزراة الماليه للمصدرين قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
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