انت الان تتابع تفاصيل خبر “رسمياً” موعد صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس ومعاشات استثنائية بقرار جمهوري لهذه الفئات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة التأمين الإجتماعي قراراً منذ قليل بموعد صرف معاشات أكتوبر، وكذلك الدفعة الثانية من الفروق المالية الخاصة بالعلاوات الخمسة، والتي حان موعدها مع بداية الشهر المقبل.

موعد صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

ووفق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، فسوف يتم بدء الصرف في معاشات شهر أكتوبر يوم الخميس المقبل وذلك لما يقرب من 8.4 مليون مستحق وبتكلفة 18 مليار جنيه.

وبالإضافة إلى صرف معاشات أكتوبر فسوف يتم أيضاً صؤف الدفعة الثانية من العلاوات، والتي تم توزيعها على العام الجاري وبشكل ربع سنوي، كما سيتم تقسيم الصرف على ثلاث مراحل، أسوة بالشهور السابقة، على أن تكون المرحلة الأولى يومي الخميس والأحد الأول والرابع من أكتوبر، والمرحلة الثانية يومي الإثنين والثلاثاء 5، و6 أكتوبر، والمرحلة الثالثة يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 و11 أكتوبر.

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وفي سياق آخر فقد أصدر الرئيس عبد الفاح السيسي قراراً بصرف معاشات استثنائية لبعض الفئات، والتي جاءت كما هو مشار إليه في هذا الرابط.

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