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إنفوجراف.. تصريحات رئيس الوزراء حول التصالح فى مخالفات البناء

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كريم شعبان 2020-09-24 14:55 0 تبليغ

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر لتكون نهاية أكتوبر.

تصريحات رئيس الوزراء حول التصالح فى مخالفات البناء

ووجه مدبولى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلب تصالح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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