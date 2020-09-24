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شكري يلتقي وزير خارجية فرنسا على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي بعمّان

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التقى الوزير سامح شكري اليوم ٢٤ سبتمبر الجاري مع وزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان"على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان والذي تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا مخرجات الاجتماع، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد على أهمية تعزيز مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع قدماً بجهود السلام بما يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار مقررات الشرعية الدولية.

وأضاف حافظ أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك. كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية.

واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري قد أعرب عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية، كما أشار إلى الجهود المصرية المبذولة لفتح عدد من المقاصد السياحية المصرية أمام السياحة الأجنبية، وتطلعنا إلى عودة السياحة الفرنسية إلى مصر في أقرب فرصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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