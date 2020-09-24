محافظ شمال سيناء: تم تخفيض سعر التصالح بمخالفات البناء بنسبة 50 ‎%‎ بكافة مراكز المحافظة

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء؛ ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه نسبة 50%؛ استجابة لمطالب المواطنين من أهالي المحافظة.

وأصدر شوشة القرار رقم 153 لسنة 2020 بشأن تخفيض نسبة 25% من قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها شمال سيناء.

وحسب القرار الصادر اليوم الخميس: "تقرر تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح بالإضافة للقرار السابق برقم 144 لسنة 2020 ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه 50‎ ‎ % من قيمة سعر متر مسطح للمبانى المخالفة على ألا تقل قيمة سعر المتر عن 50 جنيها ويستمر العمل بالتخفيض للطلبات المقدمة حتى 30 / 9 / 2020".

وأضاف القرار: "استمرار تقدير سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100م مربع بواقع مبلغ 50 جنيها بجميع المناطق بمراكز المحافظة الستة العريش والشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة وبئر العبد"، موضحاً: "شمال سيناء تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% كجدية على التصالح ، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء".

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ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن الى مراجهة جميع رخص البناء وحصر جميع المخالفات على أرض الواقع من خلال فرق عمل يتم تشكيلها فى مجالس المدن للعمل على مدار اليوم.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة وضعت تيسيرات كبيرة لقيام المواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء ودفع قيمة جدية التصالح، حيث يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً .

وأشار الى إقبال المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، قائلاً: إنه على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح والالتزام بسداد رسم الجدية، مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوما بيوم حتى يمكن اتخاذ اللازم وإخطار وزارة التنمية المحلية بها، وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة.

وأعلن عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، عن قيام الإدارات الهندسية في مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع وحصر المخالفات وتحديد أنواعها، مشيرًا إلى ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والاسكان الى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام الى مجموعة العمل بمجلس المدينة.

وطالب "البدري" بمراعاة الدقة المتناهية فى كل البيانات التى يتم تجميعها عن طريق مجالس المدن لانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.