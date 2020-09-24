نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

كل عام وأنت نور عيني.. أحلام توجه رسالها لـ زوجها بعيد ميلاده بعد أنباء عن رحيله من الأهلي.. #فايلر يتصدر تويتر بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر بقيت بلبس تيشيرتات مقفولة.. شاهد.. منة عبد العزيز قبل الحكم النهائي في قضيتها حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي شيماء سيف تتنمر على نفسها بسبب تحدي ourplanetchallenge مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين على طريق الإسكندرية.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي الأب الحنون.. شاهد| كريستيانو رونالدو يداعب ابنته

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. شيماء سيف تتنمر على نفسها.. كريستيانو رونالدو يداعب ابنته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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