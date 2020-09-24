لو فيه تعنت تواصل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.. مدبولى يناشد المواطنين لتقديم طلبات التصالح

ناشد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جموع المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقررة مشيرا أنه لو هناك شكوى لأي مواطن من تعنت أي جهة في تقديم الطلبات يتواصل بمنظومة شكاوى مجلس الوزراء فورا سيتم التعامل مع الشكاوي بهدف التيسير على المواطن.

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