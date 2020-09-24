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لو فيه تعنت تواصل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء.. مدبولى يناشد المواطنين لتقديم طلبات التصالح

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ناشد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  جموع  المواطنين  بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقررة  مشيرا أنه لو هناك شكوى لأي مواطن  من تعنت أي جهة  في تقديم الطلبات يتواصل  بمنظومة شكاوى مجلس الوزراء فورا سيتم التعامل مع الشكاوي بهدف التيسير على المواطن. 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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