الزراعة: جمع وتدوير 787 ألف طن قش الأرز وتنظيم 653 ندوة إرشادية في 6 محافظات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 448 ألفا و720 فدانا وبلغت كمية القش 787 ألفا و874 طنا ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 418 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 305 آلاف و71 طنا وتم فرم 138 ألفا و65 طنا وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 305 آلاف و259 فدانا.

وأضاف أنه تم عمل 279 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم إنتاج 1031 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أنه تم تنفيذ 653 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقة وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).