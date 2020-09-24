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حسن مصطفى وكمال درويش وشوبير يحاضرون في المؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك عدد كبير من رموز الرياضة المصرية وأساتذة الجامعات وخبراء الإعلام، في المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بنظام "الهجين"، خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، لمناقشة العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالجامعات.

ويلقي كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الاسبق والدكتور احمد سامح وزير الصحة الاسبق محاضرة عن كيفية العودة الآمنة للانشطة الطلابية بالجامعات.

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كما يلقي كل من الاعلامي احمد شوبير كابتن منتخب مصر والاهلي الاسبق والدكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام محاضرة عن دور الاعلام في دعم عودة النشاط الرياضي بالجامعات، بالاضافة الى مشاركة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزير الصحة الاسبق بمحاضرة عن الاشتراطات الصحية لرياضة آمنة داخل الجامعات.

ويشارك ايضا اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية والدكتور اسامه غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في الحديث عن الدليل الارشادي لخطط وضوابط عودة النشاط الرياضي المدني والعسكري.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف على فعالياته الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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