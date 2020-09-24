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محمد فؤاد يعلن ترشحه لانتخابات النواب عن دائرة العمرانية والطالبية

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مريم يوسف 2020-09-24 15:42 0 تبليغ

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أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب المصرى الديمقراطى بعد توافق الرؤى بينه وبين الحزب وقياداته، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعى والتى حازت على اهتمام النائب طوال فترة انعقاد الفصل التشريعى الاول.

وأشار فؤاد فى بيان له اليوم إلى أنه فى تواصل مستمر مع أهالى حى العمرانية والطالبية وتم مصارحتهم بالمشكلات التى من الممكن أن تقابلهم فى ظل التغيرات التى طرأت على الدائرة من إمكانية تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لاتساع الدائرة.

وأكد فؤاد قائلا: "إنه فى ظل الإلتزام الأدبى والأخلاقى والجهد المبذول فى عدد من القوانين ذات الطابع الاجتماعى اتخذت قرارى بإعادة الترشح مرة أخرى لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين التى لم ننتهى منها وعملنا عليها خلال الفصل التشريعى الأول كقانون الأحوال الشخصية بشقيه الموضوعى والإجرائى، قانون المحليات، حل أزمة المتعاقدين والغير مثبتين والصناديق الخاصة، إعادة النظر فى قوانين التصالح وتقنين العقارات، وطرح عدد من القوانين الاقتصادية التى تسمح بتشجيع الاستثمار".

وأشار فؤاد إلى أن هذه القوانين والملفات تمثل أهمية قصوى لكل جموع الشعب المصرى وتأثر على حياتهم بشكل مباشر ويومى مما يحتم على نواب الشعب السعى لإنجازها وإقرارها، خصوصا أن آلام المواطنين وصرخاتهم هى التى فرضت عليهم هذه الأولويات التشريعية.

وقال فؤاد إنه فى ظل اتساع الدائرة لتشمل العمرانية والطالبية بجانب عدم وجود محليات منتخبة سيزيد من عبء عضوية مجلس النواب فيما يخص الشق الخدمى، كما أن المرشح الآخر سيكون شريكا رئيسيا لخدمة أهل الدائرة، لذا يجب على أهالى الدائرة اختيار ممثليهم بحرص.

وأكد فؤاد بقوله: "إن هذه الأولويات التشريعية هى التى دفعتنى للانضمام  لحزب سياسى  يميل لتبنى القضايا الإجتماعية، فلم أجد أفضل من الحزب المصرى الديمقراطى فهو الأقدر على تبنى تلك الاتجاهات والملفات التى أنتوى العمل عليها".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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