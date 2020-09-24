غدا.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء وأبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الخدمة عن مناطق حى "بولاق الدكرور – أرض اللواء" لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.





وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، اليوم، أن ذلك نظراً لتنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة. وأشارت محافظة الجيزة، إلى تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، وتغيير خط طرد العكرة الرئيسى قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها "طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بنى يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة"، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى فى تنفيذ الأعمال كما وجه رؤساء الاحياء والمراكز المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وازاله اى معوقات.

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